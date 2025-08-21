Въвеждат в експлоатация вертолетното летище при болницата в Габрово

Вертолетното летище на територията на Многопрофилната болница в Габрово предстои да бъде въведено в експлоатация.

Летателната площадка вече е лицензирана.

Вертолетното летище в Габрово е 13-тото в регистъра на болничните площадки на Гражданска въздухоплавателна администрация.

Площадката е изградена до спешното отделение в здравния комплекс, за да обслужва полети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ в рамките на т. нар. златен час при пациенти и пострадали, чието състояние е животозастрашаващо.

Финансирането на проекта беше съобразено със сложността на терена. Капиталовите средства за изграждане на съоръжението, осигурени от Министерството на здравеопазването, са в размер на 358 хиляди лева.