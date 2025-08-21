Прокуратурата ще иска постоянен арест за пияния шофьор, катастрофирал на детска площадка в София

Прокуратурата ще иска постоянен арест за пияния шофьор, който тази нощ – след гонка с полицията, катастрофира на детска площадка в столичния кв. „Христо Смирненски“.

Освен с обвинение за шофиране след употреба на алкохол, той има и обвинение за закана за убийство към жена, която води скитнически начин на живот. Именно заради заплахите към нея, свидетели подават сигнал на 112. При пристигане на дежурния полицейски патрул мъжът потегля с колата си. По пътя удря три паркирани автомобила и самокатастрофира на детската площадка.

Мъжът не за първи път кара пиян. Има предишни осъждания, включително и една ефективна присъда, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николов. И той, и началникът на 1 РУ – СДВР Иво Захариев бяха категорични, че само по чудо няма пострадали:

„Искам да изразя благодарността на всички граждани, които подадоха навреме сигнала, който беше изключително адекватен и коректен и по този начин ставаме свидетели, че когато се подаде коректно сигнала и навреме, ние респективно може да реагираме и да вземем адекватни мерки, защото виждаме, че имаме работа с лице, което няма никакви социални задръжки и смея да твърдя, че сме предотвратили доста по сериозни последици, ако то беше успяло да се измъкне по някакъв начин“, каза той.