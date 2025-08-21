Сарафов разпореди случая с АТВ-то в „Слънчев бряг“ да се разследва от Националното следствие

Изпълняващият функциите главен прокурор на България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас да възложи разследването на досъдебното производство за тежкото ПТП, при което 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима души с АТВ в „Слънчев бряг“, на Националната следствена служба, информират от държавното обвинение.

Оттам обосновават решението на Сарафов с доводите, че подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото.

Предстои да се извърши анализ и да се вземат различни експертизи.

Бургазлиев бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

От прокуратурата припомнят, че на 18 август те са внесли протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“. От обвинението искат най-тежката – „задържане по стража“. Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено да се разгледа утре (22 август).

Припомняме, че от сдружението „Ангели на пътя“ още на 17 август обявиха, че са изпратили писмо до парламента, силовите институции, прокуратурата и до Висшия съдебен съвет с настояване Националното следствие да поеме разглеждането на инцидента в „Слънчев Бряг“, при който 18-годишният Никола Бургазлиев с АТВ помете петима пешеходци. Те изразиха опасение, че родителите на младежа работят в полицията и това може да опорочи разследването.