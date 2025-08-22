Монетната програма на БНБ за 2026 г. предвижда 4 колекционерски евромонети

След присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г., Българската народна банка ще може да емитира колекционерски евромонети, които до 2025 г. (включително) БНБ емитираше като възпоменателни монети, съобщават от централната банка.

Съгласно приложимата правна уредба колекционерските евромонети имат статута на законно платежно средство само в емитиращата държава членка. В допълнение, номиналната им стойност ще бъде в евро, като тази номинална стойност ще бъде различна спрямо номиналната стойност на евромонетите в обращение.

В контекста на предстоящото присъединяване на България към еврозоната,

Монетната програма на БНБ от 2026 г. ще включва монети с нови технически параметри,

като номинална стойност и промяна на паричната единица от лева на евро в тематичните серии. Това представлява нов етап в развитието на Монетната програма. От една страна, той ще включва нови серии монети и отделни монети, а от друга – ще осигури приемственост с утвърдените български теми, символи и технически характеристики, и същевременно отразява приемането на еврото като законно платежно средство в България.

Във връзка с реализиране на своята Монетна програма, Българската народна банка обявява

анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на четири монети.

Първата е сребърна възпоменателна монета „125 години електрически трамвай в България“. Втората е сребърна възпоменателна монета „150 години от Априлското въстание“ от серията „Българско възраждане“. Третата е сребърна възпоменателна монета „Преображенски манастир“ от серията „Български църкви и манастири“, а четвъртата – златна възпоменателна монета „Св. Иван Рилски“ от серията „Българска иконография“.

Сроковете за представяне на проектите на тези монети са съответно 7 октомври, 8 октомври, 9 октомври и 10 октомври.

Условията и задължителните изисквания за проектите на възпоменателните монети са публикувани на интернет страницата на Българската народна банка. Документите могат да бъдат получени и на хартиен носител в сградата на БНБ в София всеки работен ден.