Кой е най-добрият час за вечеря?

Намаляването на вечеря калориите не е единственият начин да живеем здравословно

Диетолози казват, че това може да подобри храносмилането, съня и здравето

За много хора времето за вечеря се диктува от натоварени графици, късни срещи или дори от апетита, който се появява след тъмно. Но според експерти по хранене часът, в който сядаш да се храниш, може да има по-голямо значение за храносмилането, качеството на съня и дългосрочното здраве, отколкото предполагаш.

Регистрираният диетолог Мариса Мур споделя пред USA Today, че макар да няма един-единствен „перфектен“ час за вечеря, най-важното е колко близо до времето за лягане е последното хранене.

„Най-добре е да вечеряте поне два до три часа преди сън. Това дава време на храната да се усвои и намалява риска от киселини и рефлукс, които могат да се влошат, ако легнете скоро след хранене“, казва Мур.

Диетолозите подчертават, че по-ранната вечеря може да подпомогне и качеството на съня. Проучвания показват, че хора, които се хранят късно вечер, имат по-чести нарушения на съня и по-висок риск от метаболитни проблеми.

„Тялото ви има вътрешен часовник, който регулира храносмилането и производството на хормони. Когато се храните твърде късно, този ритъм се нарушава“, обяснява нутриционистът Саманта Касети.

Освен това, късните вечери могат да повлияят на кръвната захар и да затруднят контрола на теглото. Някои изследвания свързват храненето непосредствено преди лягане с по-висок риск от затлъстяване, диабет тип 2 и сърдечни заболявания.

Все пак, диетолозите признават, че няма универсално правило – важно е и какво ядете. Лека и балансирана вечеря, богата на зеленчуци, пълнозърнести храни и белтъчини, е по-добър вариант от тежка, мазна или захарна храна, независимо от часа.

„Ако знаете, че ще вечеряте късно, изберете по-лека храна – например салата с риба или зеленчукова супа, вместо пица или пържени ястия“, съветва Касети.

Заключението на експертите: стремете се да вечеряте по-рано, когато е възможно, и да оставяте поне 2–3 часа между храненето и лягането. Това ще помогне за по-добро храносмилане, по-спокоен сън и по-добро здраве в дългосрочен план.

