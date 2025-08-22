Взимаме си сбогом с нашия скъп приятел и колега Иван Рачев на 26 август

Взимаме си сбогом с Иван Рачев във вторник, 26 август. Опелото ще е от 11:30 часа в църквата на частните гробища в „Бояна“, София.

Иван оставя дълбока следа в сърцата ни с добрата си душа, сърдечност и усмивка. Той беше приятелско рамо и подкрепа в труден момент за всеки от нас.

Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ“ и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици.

В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на „Параграф 22“, изданието на „Банкеръ“ за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки.

Поклон и светла му памет!