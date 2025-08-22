Десетте най-високоплатени тенисисти са спечелили през 2025 г. общо 285 млн. долара

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Списание Forbes състави класация на най-високоплатените тенисисти за 2025 година. Прави впечатление, че по-голямата част от парите са спечелени извън корта – реклама и други. Испанецът Карлос Алкарас с 48.3 милиона долара (13.3 милиона, спечелени на корта + 35 милиона извън корта) води убедително.

Италианецът Яник Синер е втори с 47.3 милиона долара (20.3 милиона + 27 милиона), а американката Коко Гауф е трета с 37.2 милиона долара (12.2 милиона + 25 милиона).

При съставянето на класацията са взети предвид както наградни фондове, така и приходи от спонсорски договори и други. Forbes взе предвид и плащания от пакети акции, продадени от тенисисти. Класацията включва спортисти, които са се състезавали през последните 12 месеца, започвайки с US Open през 2024 година.

Карлос Алкарас

В топ 10 са включени още:

-сърбинът Новак Джокович – с 29.6 милиона долара (4.6 милиона от игра + 25 милиона извън корта);

-беларускинята Арина Сабаленка – с 27.4 милиона долара (12.4 милиона + 15 милиона);

-китайката Джън Цинвен – с 26.1 милиона долара (5.1 милиона + 21 милиона);

-полкинята Ига Швьонтек – с 24 милиона долара (9 милиона + 15 милиона);

-американеца Тейлър Фриц – с 15.6 милиона долара (8.6 милиона + 7 милиона);

-американеца Франсис Тиафо – с 15.2 милиона долара (3.2 милиона + 12 милионлиона).

-руснакът Даниил Медведев е спечелил 14.3 милиона долара (4.3 милиона от наградни фондове + 10 милиона за дейности извън корта). 

Общо тези тенисисти са спечелили около 285 милиона долара през последната година.

Това е с 16% повече от миналата година, когато общият им доход беше 246 милиона долара.

