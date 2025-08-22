Петър Коев, кандидат за КПК: Ако комисията бъде сезирана за санкциониран по „Магнитски“, би направила проверка

Ако Комисията за противодействие на корупцията бъде сезирана за лице, санкционирано по „Магнитски“, тя би направила проверка, обяви Петър Коев – кандидат за неин член по време на изслушването му пред номинационната комисия. На четвъртото си заседание днес тя изслуша концепциите на всички кандидати, като първа бе Мария Даскалова.

Петър Коев, който е бил досегашен зам.-директор на отдел „Противодействие на корупцията“ в КПК, заяви, че има личностите качества да заеме позицията, за която кандидатства – добави, че е бил служител на Държавната агенция „Национална сигурност“ и на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Представяйки концепцията си, той обяви, че ако бъде избран за поста, планира да създаде възможности за придобиване на опит и от други антикорупционни сдружения, които съществуват както на територията на страната, така и извън нея.

Допълни, че ще предложи да се осигури подходяща сграда, където да е цялата администрация на комисията. И другият кандидат за член на КПК, познаващ я отвътре, като директор на специализирана дирекция „Противодействие на корупцията“ – Стоян Петков обяви, че ще се стреми към обединяване на цялата администрация на КПК в една сграда.

Петков бе категоричен, че КПК следва да се превърне в движеща сила на антикорупционната политика на Република България, която активно идентифицира рискове, предотвратява корупция, разследва корупционни престъпления и налага принципи на прозрачност и етика. В концепцията си той се спря подробно на новите моменти в приетия през 2023 г. Закон за противодействие на корупцията, заради които и се налага настоящият избор на членове на Антикорупционната комисия.

Представяйки визията си за КПК, той обяви, че ще работи за разработване на дългосрочни програми за поддържане на материалната база за обучение и повишаване на квалификацията на служителите й.

С цел подобряване на работата по постъпилите сигнали Стоян Петков предвижда предварителна проверка по тях и приоритизация, както и въвеждане на вътрешен регламент за класификация на сигналите по степен на обществена значимост и корупционен риск. Той ще работи и за установяване на повтарящите се рискови модели на поведение в различните институции. Предвижда повишаване и засилване на взаимодействието с прокуратурата, с МВР, с контролни органи като Сметната палата, АДФИ, Инспектората към ВСС и омбудсмана. Планира партньорства и с неправителствения сектор по теми, отнасящи се до превенцията.

По отношение на въпроса, поставян на всички кандидати за членове на КПК от Българския институт за правни инициативи, а по-конкретно дали биха разследвали лица, санкционирани по „Магнитски“, Стоян Петков обърна внимание, че има европейски регламенти, според които държавите членки са задължени да не спазват законодателството с извънтериториално приложение, независимо дали в административно, наказателно или в арбитражно дело. И българският съд в лицето на ВАС споделя подобно становище, продължи Петков.

„Независимо от това във всички случаи, когато има данни за корупционно поведение на което и да е лице на територията на България, без оглед на това дали то попада в корупционен списък или не, КПК, заедно с прокуратурата, извършват и ще продължат да извършват необходимите проверки за изясняване на действителната фактическа обстановка„, категоричен бе Стоян Петков.

След края на изслушването предстои номинационната комисия да оцени четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията. Петър Коев и Стоян Петков са предложени за членове на КПК от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Мария Даскалова е предложена от Станислав Балабанов от „Има такъв народ“. Тя е била адвокат по дело на Слави Трифонов срещу жълтата преса. Аделина Натина-Зиколова е номинирана от фондация „Креативна общност“, като тя бе адвокат на бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

По закон КПК се състои от трима членове, които се избират от Народното събрание.