Денят по диагонал – 22 август 2025 г.

Отпускарският август бе помрачен от множество инциденти по плажовете. За част от тях отговорността е на институциите и фирмите изпълнители, но другата част се дължи на човешката арогантност и глупост. Спасител край Ахтопол с дългогодишен опит разказа пред „Банкеръ“, че много туристи въобще не се съобразяват с предупрежденията да не се влиза във водата при червен флаг, а някои от тях яростно спорят и дори налитат на бой.

Представители на Европейския съюз ускоряват плановете за въвеждане на цифрово евро, след като новият американски закон за stablecoin (стейбълкойн) задълбочи опасенията за конкурентните позиции на европейската дигитална валута. Европейската централна банка работи от няколко години върху потенциалното създаване на цифрова версия на еврото, която би била безплатна за използване в цялата еврозона. Привържениците на идеята твърдят, че такава дигитална валута би дала на хората достъп до форма на плащане, подкрепена от централната банка, тъй като употребата на пари в брой намалява, и същевременно би популяризирала единната европейска парична единица в световен мащаб.

Това може и да не е AI зимата. Но инвеститорите със сигурност усещат студа. Доста внезапно настъпи промяна в нагласите около изкуствения интелект – технологията, която хипнотизира Уолстрийт и вдъхнови почти култово поклонение в Силициевата долина през последните три години. И макар да е твърде рано август да бъде обявен за началото на „пукането на балона“ или която и да е метафора за забавяне, не може да се отрече, че серия от проблеми в индустрията кара инвеститори, компании и клиенти да се замислят. Технологичните акции, които досега поддържаха целия пазар, се сринаха тази седмица. За някои инвеститори спадът при технологиите е просто пауза, която може да освежи пазара, докато инвеститорите преосмислят как да разпределят средствата си в технологиите.

Кафето значително намалява риска от инфаркт и инсулт – но само ако го пиете сутрин. Изследвания показват, че времето, в което се наслаждавате на еспресо или капучино, е по-важно за здравето ви от количеството, което изпивате. Консумацията на една до няколко чаши преди обяд намалява риска от сърдечно-съдови заболявания с 31% в сравнение с хората, които пият кафе през целия ден.

Нито фитнес, нито часове кардио – кратката бърза разходка може да удължи живота ви повече от дългата бавна разходка. Винаги сме чували, че ходенето е едно от най-простите, най-достъпни и най-полезни упражнения, които можем да правим. То е идеално, защото не е нужен фитнес, специална екипировка или твърде много свободно време. Въпреки това, не всяка разходка носи еднакви резултати. Ново проучване показа, че скоростта на ходене може да има огромно значение за здравето и дори за продължителността на живота. Защо бързото ходене е по-добро? Отговорът е в сърцето. Когато правите енергична разходка, сърдечната ви честота се повишава, кръвообращението се подобрява и тялото изгаря повече калории.