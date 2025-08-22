Доклад обвинява общината на Истанбул в неправомерно усвояване на 820 млн. евро

Доклад на турската Агенция за регулиране и надзор на банковото дело разкрива, че близо 820 милиона евро чуждестранно финансиране, получено от властите в Истанбул, не е било използвано по предназначение в периода от 2019 г. до днес. Документът е част от мащабно разследване за корупция в Истанбулската голяма община.

Според доклада, от 2019 г. насам Истанбулската голяма община е получила общо 66 милиарда турски лири (1.4 милиарда евро) чуждестранно финансиране. От тази сума, около 39 милиарда лири (820 милиона евро) са били пренасочени към частни и общински сметки, както и към чуждестранни финансови институции вместо да бъдат използвани за проектите, за които са били предназначени.

Докладът също така отчита „необичайната“ сума от 4.4 милиарда турски лири (93 милиона евро), постъпили по сметките на издирвания от властите Мурат Гюлибрахимоглу. Той е собственик на миннодобивна компания и има дялове в някои общински фирми, пояснява Анадолската агенция.

Разследването за корупция започна през март, когато бяха задържани кметът на града Екрем Имамоглу и редица общински служители. Това доведе до мащабни протести в Турция, определяни като най-големите от 2013 г. насам.