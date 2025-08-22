Кандидатите за членове на антикорупционната комисия ще представят идеите си

Номинационната комисия ще проведе четвърто заседание, на което ще изслуша кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Това ще се случи на фона на съмнения за зависимости, сигнали за нарушения и обсъждания за евентуалното закриване на комисията. За трите свободни позиции има четирима кандидати, като трима от тях са излъчени от управляващите ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

Сегашната процедура по избор е първа по рода си, тъй като се провежда по нови правила. Досега Номинационна комисия не съществуваше. В нея влизат петима души от различни институции. За председател бе избрана Силвия Къдрева, зам.-шефка на Сметната палата, а в миналото – член на антикорупционната комисия; Нина Седефова – член на Висшия адвокатски съвет, изпълнява ролята на заместник-председател на комисията; Венера Милова – главен секретар на Министерството на правосъдието; Калин Калпакчиев – съдия във Върховния касационен съд и Айсун Акджиев, който е главен секретар в институцията на омбудсмана.

Кандидатите за КПК са четирима. Трима от тях – адвокат Мария Даскалова и настоящите служители на комисията Петър Коев и Стоян Петков – са издигнати от управляващите ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“. Единствената кандидатура извън тази подкрепа е адвокат Аделина Натина-Зиколова. Тя не беше представила документи за извършена проверка за принадлежност или участие в бившите структури на Държавна сигурност и не беше предала декларация за имущественото си състояние, втора част. Поради тази причина комисията ѝ даде 3-дневен срок, в който да предостави изискуемите документи.

Въз основа на извършения преглед на постъпили допълнителни документи от кандидата Зиколова, Номинационната комисия взе единодушно решение да я допусне до изслушването.

Методиката за оценка на кандидатите е изготвена въз основа на профил за длъжността член на КПК и ще помогне да се оценят трите критерия, за които всеки член на комисията трябва да постави оценка от 1 до 10. Първите – морални, нравствени и професионални качества, вторите – специфична подготовка, третите – концепцията на кандидата.

Изискванията за допустимост за кандидатите бяха да имат седем години юридически стаж или стаж в службите за сигурност и обществен ред, диплома за висше образование, декларация за имуществено състояние, писмено съгласие и писмена концепция.

Номинационната комисия иска да приключи работа до края на август, заявявала е неведнъж председателката ѝ Къдрева. Целта е процедурата по избор на КПК да бъде продължена веднага след като депутатите се върнат от лятната си ваканция, което ще се случи на 3 септември.