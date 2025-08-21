РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Полиция ще помага за охраната на пощите при обмяната на левове в евро

На места към охраната на пощенските клонове, които ще обменят левове в евро, ще се присъединят и полицаи, каза Димитър Недялков, заместник-министър на транспорта.

Във врачанското село Бели извор той участва в първата среща от съвместната информационна кампания на „Български пощи“ и местните власти за въвеждането на новата валута. 

Превалутирането на пенсиите и възможностите за обмяна на левове в евро в пощенските клонове бяха основни теми на информационната дискусия в село Бели извор, в която участваха пощенски служители, кметът на селото и възрастни хора от местния пенсионерски клуб.

„Ние, пенсионерите, ако искаме да няма далавера, да идем в институциите – банката и пощата. Проблеми винаги ще има, но да се надяваме, че те ще бъдат мижави“, казаха някои от присъстващите.

В пощенските станции, които ще обменят левове в евро, заедно с организацията за превалутиране се подготвя и надеждна охрана, увери заместник-министърът на транспорта.

„Изработени са планове в „Български пощи“, за да няма, да кажем, на определени места недостиг на средства или пък да предугадим къде би се получил някакъв проблем. Работим заедно с МВР. Имаме уверения, че ще има осигурена охрана, освен частната охрана, която е на „Български пощи“. Говорим за целия процес от доставянето на евробанкнотите до извозването им обратно до централните клонове“, разясни той.

За да се избегнат измами, Димитър Недялков призова:

„Обмяната е хубаво да я извършват лично, на гишето в пощенския клон. Не на улицата, не по телефона“.

