Кървави атаки в Колумбия: 18 жертви – дни след убийството на фаворит за президент

В Колумбия най-малко 18 души бяха убити при две отделни кървави атаки, случили се по-малко от година преди президентските избори, вече белязани от насилие, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Кампанията е напрегната след убийството на фаворита Мигел Урибе, който почина на 11 август, след като бе прострелян на митинг в Богота.

Първата атака бе атентат с камион-бомба пред военна база в град Кали, при който загинаха поне шестима души, а около 60 бяха ранени. Кметът Алехандро Едер определи случая като „наркотерористична атака“. Засега не е ясно коя групировка стои зад взрива, но в миналото отцепници от ФАРК са поемали отговорност за подобни нападения в района.

Втората атака стана в департамент Антиокия, където при сблъсък с отцепници от ФАРК загинаха 12 полицаи. Нападателите атакували екипи, изпратени да унищожават кокаинови насаждения, и свалили полицейски хеликоптер с дрон, натоварен с експлозиви.