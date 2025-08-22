Макрон, Мерц и Туск ще посетят Молдова в знак на подкрепа срещу руската намеса

Френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и полският държавен глава Доналд Туск ще посетят Молдова следващата сряда, 27 август.

Тримата европейски лидери пристигат в Кишинев по покана на президента Мая Санду, за да участват в отбелязването на 34-ата годишнина от независимостта на Молдова, предаде Ройтерс. Визитата има за цел „да потвърди пълната подкрепа за сигурността, суверенитета и европейския път на страната“.

По-рано Мая Санду обвини Русия в опит за намеса в изборния процес на Молдова чрез опозиционни партии преди парламентарните избори, насрочени за 28 септември.

Напрежението в страната се засили, след като проруската управителка на автономния регион Гагаузия Евгения Гуцул беше осъдена на затвор за финансови злоупотреби. Москва отхвърли присъдата като политически мотивирана, което допълнително изостри отношенията.