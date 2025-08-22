Всеки пети работодател в САЩ планира да забави наемането на персонал

Американските работодатели стават все по-предпазливи в плановете си за наемане на персонал. Според проучване на изследователската организация Conference Board, 20% от компаниите планират да забавят наемането на персонал през втората половина на 2025-а. Преди година само 10% от работодателите имаха подобни планове.

Последният път, когато ръстът на персонала привлече внимание в плановете на компаниите, беше в средата на 2023 г., когато повече от половината работодатели говориха за намерението си да се разширят. Сега акцентът се измества към запазване на настоящите екипи и стратегически подход към формирането на персонала.

Експертите отдават предпазливостта на бизнеса на продължаващата икономическа и политическа несигурност.

Според Даяна Скот, ръководител на Центъра за човешки капитал на Conference Board, компаниите предпочитат да укрепят съществуващите екипи, преди да преминат към активно наемане.

Вече има примери за подобни решения. Една от технологичните компании замрази наемането на персонал в сектора на изкуствения интелект, фармацевтичната компания Novo Nordisk въведе глобален мораториум върху новите свободни работни места. Американският доставчик на софтуер Paycom Software пък преразглежда необходимостта от запълване на определени позиции поради автоматизация.

Conference Board отбелязва, че

настоящото забавяне на наемането е още един признак за охлаждане на пазара на труда в Съединените щати.

Допълнително потвърждение дойде от ревизираните данни на Министерството на труда на САЩ: през юни броят на работните места е нараснал само с 14 000 вместо отчетените година по-рано 147 000, а през май – с 19 000 вместо 144 000.