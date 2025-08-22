DHL спира пратките на стандартни колети за бизнеси към САЩ заради нови мита

Германската пощенска и логистична група DHL обяви, че временно преустановява изпращането на стандартни колети за бизнес клиенти към Съединените щати. Решението е в съответствие с аналогични стъпки на пощенски оператори от Скандинавия, Австрия и Белгия, които също се въздържат от доставки заради предстоящи промени в американските митнически правила.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи миналия месец, че ще отмени глобалното освобождаване от мита, известно като „de minimis“, за международни пратки на стойност под 800 долара. Промяната влиза в сила на 29 август и изисква и допълнителна документация.

„Причината за тези вероятно временни ограничения са новите процеси, изисквани от американските власти за пощенските пратки,“ уточниха от DHL. Последният ден, в който компанията ще приема такива колети, е 25 август.

Ограниченията не засягат премиум услугата DHL Express.

За частни клиенти остава възможност да изпращат подаръци на стойност под 100 долара към САЩ като стандартни колети, но тези пратки ще преминават през по-строги проверки, за да се предотврати евентуална злоупотреба.