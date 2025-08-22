Министърът на енергетиката информира японския посланик, че ще представим ключови проекти в Осака

Министърът на енергетиката Жечо Станков се срещна с посланика на Япония у нас Н. Пр. Хисаши Мичигами, съобщават от ведомството. Двамата са обсъдили възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество, като акцентът е бил поставен върху стратегическото партньорство в сферата на енергетиката.

„България и Япония стъпват на стабилна основа в отношенията си, особено в сектор енергетика. Работата ни досега доказа потенциала за разширяване на сътрудничеството и съм убеден, че заедно можем да реализираме мащабни инициативи от общ интерес„, заявил министър Станков.

По време на срещата Станков информирал посланика за предстоящото си посещение в Осака, където редица компании от енергийния сектор ще се включат в Световното изложение ЕКСПО 2025. В рамките на участието си българската страна ще представи ключови енергийни проекти, които имат за цел да утвърдят страната ни като балансьор и гарант за сигурността на доставките в целия регион.

Сред тях са изграждането на нови четири ПАВЕЦ, проекти за съхранение на енергия, нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“ и други инициативи с дългосрочна стратегическа значимост.

Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака е ключова платформа за сътрудничество между държавите и място за изграждане на партньорства в различни сектори.

По време на срещата е бил припомнен съвместният ни опит с „Тошиба“ отпреди повече от 30 години, когато в страната ни започва изграждането на най-голямата помпено-акумулираща водноелектрическа централа на Балканите – ПАВЕЦ “Чаира”.