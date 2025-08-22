Столичен общински съветник: Пуска се обществена поръчка за наем на ПЕТ-скенер на база решение от 2021-а

По повод нова обществена поръчка на МБАЛ „Княгиня Клементина“, по-известна като Пета градска болница, за 21 млн. лв. за наем на ПЕТ-скенер, ключов за онкоболните, заместник-председателят на Комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет – Саад Алуани излезе с позиция. В нея той изрази възмущението на общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, че обществената поръчка се пуска на базата на решение на Столичния общински съвет от 2021 година.

„Според нас трябваше да има ново решение, тъй като по старото решение имаме реализирана обществена поръчка и договор, който сега изтича. Ако това беше се случило, щяхме да предложим закупуване на апарата преди да се пусне настоящата обществена поръчка, защото сега вече е късно. Ако бъде прекратена настоящата обществена поръчка, това ще предизвика прекъсване на дейността на отделението, тъй като няма да има време за реализирането на инвестицията до изтичане на стария договор.

Според нас всички инвестиции в общинското здравеопазване трябва да се случват след анализ на целесъобразността и ефективността на използвания публичен ресурс, а не както са се случвали до момента – на парче, без ясни критерии, на база на лични контакти и лобиране.

Надяваме се че ръководството на болницата ще анализира тези възможности сега и ще предприеме необходимите стъпки за повишаване на приходите и печалбата на лечебното заведение в бъдеще.„

Саад Алуани обръща внимание, че дейността на ПЕТ скенера е пример за дейност, която генерира високи приходи и добра печалба на лечебното заведение и инвестицията при закупуването му би се възвърнала за една-две години, което прави използването на частен скенер под наем крайно недалновидно.

Той признава, че е факт, че закупуването на ПЕТ скенер ще изисква допълнителни усилия от страна на ръководството на болницата да осигури финансиране за закупуването на нов скенер, неговата поддръжка и ремонт, осигуряване на радиофармацевтика и привличането на необходимите специалисти.

Независимо от тези специфики общинските съветници от ПП-ДБ смятат, че те не могат да бъдат причина за ръководството на болницата да не проучи възможностите за инвестиране и закупуване на такъв апарат, с което печалбата на лечебното заведение ще се повиши няколко пъти.

„В понеделник ще се проведе извънредна комисия по здравеопазване с цел детайлно разглеждане на казуса. Очакваме по-добро планиране и прозрачно разходване на средствата в общинските лечебни заведения„, отбелязва още зам.-председателят на Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет.

Саад Алуани определи като абсолютна лъжа твърденията, че от ПП-ДБ са предлагали в борда на директорите на МБАЛ „Княгиня Клементина“ да бъде назначено лице, уличено в корупция. По-конкретно става въпрос за Росица Пандова, за която Алуани отбелязва, че тя не е била предлагана на подобен пост. Той подробно обяснява:

„Да, Росица Пандова е част от експертния съвет на ПП „Продължаваме Промяната“, но никога не е имала желанието да се кандидатира за тази позиция и не е уличена в корупция, а срещу нея бяха повдигнати безпочвени обвинения, както срещу зам. кмета на София Никола Барбутов, кмета на Варна Благомир Коцев, двама общински съветници от Варна и Петър Рафаилов.

По показанията на Соня Клисурска, тя е обвинена защото е отказала да лъжесвидетелства срещу другите. Всички тези манипулации са изфабрикувани от Комисията за противодействие на корупцията, без доказателства и почиват само върху свидетелски показания на лица, които искат да навредят на добрата репутация на партията„, категоричен е Алуани.

Съдът преди дни премахна гаранцията на Росица Пандова и разпореди най-леката мярка – подписка, припомня още столичният общински съветник.