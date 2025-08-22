Областният управител на Плевен свика заседание на Кризисния щаб за проблема с безводието

Областният управител на Плевен Николай Абрашев свика първо заседание на Кризисния щаб, което се проведе в продължение на близо четири часа.

От понеделник започва определяне на места за спешни сондажи в общината.

От ВиК трябва през следващите седем дни да обходят всички налични сондажи и каптажи, като организират тяхното своевременно почистване и се направи анализ на състоянието на всеки водоизточник.

Успоредно с това продължава зонирането и анализ на местата с течове по водопреносната мрежа и ремонтите, които трябва да бъдат предприети.

ВиК- Плевен и Общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.

ВиК операторът и Холдингът ще търсят средства, за да подменят почти изцяло вътрешната водопроводна мрежа в рамките на няколко години.

„Най-важното е, че се сформира щаба с всички представители, на всички институции. Започва работа. Има секция „планиране“, има секция „операции“, има секция „логистика“. Ще ги видите на сайта. Седмично ще се подава информация“, каза областният управител Николай Абрашев.