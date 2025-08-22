Над пет часа специалната Номинационна комисия изслушваше четиримата кандидати за КПК

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Номинираните за членове на Антикорупционната комисия (КПК) се обявиха против закриването ѝ и допуснаха проверки срещу включените в американския списък „Магнитски“ български граждани, само ако САЩ предоставят нови данни, че те са участвали в корупционни схеми.

Над пет часа специалната Номинационна комисия изслушва четиримата кандидати за тричленния антикорупционен орган (КПК).

Изслушването се проведе на фона на два внесени законопроекта за закриването на Антикорупционната комисия – на „ДПС – Ново начало“ и на „Демократична България“ и  съмнения относно двама от членовете на Номинационната комисия – на председателката ѝ и заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева, работила в КПК с двама от номинираните и представителката на адвокатурата Нина Седефова, че е избрана на заседание на Висшия адвокатски съвет, на което не имало кворум.

Останалите в Номинационната комисия са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, съдията от Върховния касационен съд Калин Калпакчиев и главният секретар на омбудсмана Айсун Акджиев.

Трима от четиримата номинирани са предложение на управляващите – настоящите служители на Антикорупционната комисия Петър Коев и Стоян Петков и адвокат Мария Даскалова. Четвъртото предложение е на неправителствена организация, свързана със съветник на лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов – Аделина Натина.

Без изненади, и четиримата кандидати се обявиха  против закриването на КПК, но признаха, че има какво да се подобри в работата ѝ и в начина, по който изглежда в обществото. Коментарите им варираха от „трябва сериозно обучение на служителите“ до „трябва да надградим постигнатото“. Ключов беше въпросът за сградния проблем на антикорупционния орган.

Пълно единодушие имаше и за това, че няма как американският глобален закон „Магнитски“ да е основание за корупционно разследване у нас.

Според Петър Коев, няма пречка по принцип да се правят проверки срещу санкционирани лица , но специално за тези по „Магнитски“, сред които е и Делян Пеевски, припомни: 

„От страна на компетентните национални власти са предприемани всички необходими действия до момента по извършването на надлежни, всестранни разследвания по реда на Наказателно-процесуалния кодекс“.

Стоян Петков цитира решения на ВАС и европейски регламенти, че държавите членки са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение:

„Независимо от това, във всички случаи за данни за корупционно поведение, без оглед то дали попада в санкционния списък или не, Комисия за противодействие на корупцията, заедно с Прокуратурата извършват и ще продължат да извършват необходимите проверки за изясняване на действителната фактическа обстановка“.

Мария Даскалова беше най -подробна и запозната. Като припомни, че България е суверена държава, тя коментира

„Тази държава, която е направила тези санкции, ние ги приемаме, защото това е велика държава. Не е дала никакви материали, от които да е видно кога, къде, кой, какво е направил, за да бъде санкциониран по този закон. Ако постъпят нови доказателства, може да се отпочне проверка. По стари мисля, че е излишно да се работи“.

Според Аделина Натина, САЩ не са предоставили данни за санкционираните българи. Ако представят, може да има проверки, но:

„Законът е политически. На нас ние е служебно известно, че комисията е надпартийна и по никакъв начин не може да показва каквито и да било политически пристрастни“.

Предстои Номинационната комисия да излезе с доклад с класация за представянето на четиримата номинирани, който ще чака депутатите при завръщането им след лятната ваканция.

