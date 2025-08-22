„Орландо Прайд“ направи най-скъпия трансфер в историята на женския футбол

Женският футболен клуб „Орландо Прайд“ (Orlando Pride) от САЩ осъществи най-скъпия трансфер в историята на женския футбол, съобщиха от пресслежбата на отбора.

На 21 август американският отбор обяви трансфера на нападателката на мексиканския национален отбор Лизбет Жаклин Овале за 1.5 милиона долара. Отбелязва се, че договорът е сключен по схемата „2+1“.

Нападателката Лизбет Жаклин Овале премина от мексиканския клуб „Тигрес“,

където изигра осем сезона, от мексиканската Лига MX Феменил в американския „Орландо Прайд“.

Трансферната сума, платена за Овале, поставя нов световен рекорд за женския футбол, за „Прайд“ и за Националната женска футболна лига. Включително миналогодишното подписване на нападателката Барбра Банда, „Орландо Прайд“ вече е осъществил два от най-скъпите трансфери в световния женски футбол в последователни години, което го прави единственият клуб в света, който е осъществил два от шестте най-ценни трансфера на всички времена.

Предишният рекорд еше поставен през юли: канадската национална нападателка Оливия Смит премина от „Ливърпул“ в „Арсенал“ за 1.3 милиона долара (около 1 милион британски лири).

Споразумението на Овале с „Орландо Прайд“ е да играе до края на сезон 2026/2027 с опция

за удължаване с една година. Миналия сезон американският отбор спечели плейофите на Националната женска футболна лига.

Жаклин Лизбет Овале е на 25 години. Известна е като Ла Мага (Магьосницата) заради работата си с краката и завършващите си удари. Тя е голмайсторът в историята на „Тигрес“. Футболистката е изиграла 294 мача за отбора си във всички турнири, отбелязвайки 136 гола и правейки 103 асистенции. Тя има и 20 гола в 81 мача за мексиканския национален отбор.