Почина багеристът, пострадал при инцидента в завод „Арсенал“

53-годишният багерист, който пострада тежко при пожар в завод „Арсенал“ в Казанлък, е починал в пловдивската болница „Свети Георги“. Лекарите от Клиниката по изгаряния са водили борба за живота му, но заради тежките увреждания – над 50% изгаряния и последвала сърдечно-съдова слабост – мъжът е загубил битката късно в четвъртък.

Инцидентът се случи в сряда, когато багерът, управляван от работника, се е запалил по време на пренасяне на отпадъчен материал. Според очевидци той не е успял навреме да излезе от горящата кабина.

По случая Районната прокуратура в Стара Загора води разследване. Назначени са експертизи и се разпитват свидетели, за да бъдат изяснени причините за трагичния инцидент.

