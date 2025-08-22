РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кафето може да намали риска от инфаркт и инсулт с една трета

кафе кафето риска инфаркт инсулт

Кафето значително намалява риска от инфаркт и инсулт – но само ако го пиете сутрин.

Изследвания показват, че времето, в което се наслаждавате на еспресо или капучино, е по-важно за здравето ви от количеството, което изпивате.

Консумацията на една до няколко чаши преди обяд намалява риска от сърдечно-съдови заболявания с 31% в сравнение с хората, които пият кафе през целия ден.

Пиенето на кафе се свързва с по-добро здраве на сърцето и понижен риск от някои хронични заболявания като диабет тип 2.

В първото проучване, което разглежда времето на консумация, учените използват данни от над 40 000 възрастни в САЩ, участващи в изследвания върху здравето, храненето и начина на живот за период от десет години.

Те откриват ясни модели на консумация: 36% пият кафе преди обяд, 16% го консумират през целия ден, а половината изобщо не пият.

В сравнение с хора, които не посягат към кофеиновата напитка, сутрешните консуматори имат с 16% по-нисък риск да умрат от каквато и да е причина и с 31% по-нисък риск да починат от сърдечно-съдови заболявания.

Тези ползи се наблюдават както при „умерените“ пиячи (2–3 чаши), така и при „запалените“ (над 3 чаши преди обяд).

Хората, които пият само една чаша или по-малко, също извличат полза, макар и по-малка, според резултатите, публикувани в European Heart Journal.

Не е открито понижение на риска при тези, които пият кафе през целия ден, в сравнение с хората, които никога не го консумират.

Водещият автор, д-р Лу Ци от Университета Тулейн в Луизиана, казва:
„Нашите резултати показват, че не е важно само дали пиете кафе или колко пиете, а и в кое време на деня го правите. Обикновено не даваме препоръки за времето на хранене и напитки, но може би трябва да започнем да мислим за това в бъдеще.“

Авторите обясняват, че пиенето на кафе след обяд може да наруши циркадните ритми – вътрешния биологичен часовник, който регулира ежедневните физически, поведенчески и психически цикли.

Много хора, които пият кафе през целия ден, могат да страдат от нарушения на съня, тъй като кофеинът потиска мелатонина – важен медиатор на съня в мозъка. Това от своя страна може да доведе до промени в сърдечно-съдовите рискови фактори като възпаление и високо кръвно налягане.

Проф. Томас Люшер, кардиолог в болниците „Royal Brompton“ и „Harefield“ в Лондон, допълва:
„Като цяло трябва да приемем, че вече има достатъчно доказателства, че пиенето на кафе – особено сутрин – е вероятно полезно за здравето. Така че пийте кафе, но го правете сутрин.“

Четете още: Какво се случва с тялото ви, когато често консумирате кашу?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени