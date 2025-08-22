Кафето може да намали риска от инфаркт и инсулт с една трета

Кафето значително намалява риска от инфаркт и инсулт – но само ако го пиете сутрин.

Изследвания показват, че времето, в което се наслаждавате на еспресо или капучино, е по-важно за здравето ви от количеството, което изпивате.

Консумацията на една до няколко чаши преди обяд намалява риска от сърдечно-съдови заболявания с 31% в сравнение с хората, които пият кафе през целия ден.

Пиенето на кафе се свързва с по-добро здраве на сърцето и понижен риск от някои хронични заболявания като диабет тип 2.

В първото проучване, което разглежда времето на консумация, учените използват данни от над 40 000 възрастни в САЩ, участващи в изследвания върху здравето, храненето и начина на живот за период от десет години.

Те откриват ясни модели на консумация: 36% пият кафе преди обяд, 16% го консумират през целия ден, а половината изобщо не пият.

В сравнение с хора, които не посягат към кофеиновата напитка, сутрешните консуматори имат с 16% по-нисък риск да умрат от каквато и да е причина и с 31% по-нисък риск да починат от сърдечно-съдови заболявания.

Тези ползи се наблюдават както при „умерените“ пиячи (2–3 чаши), така и при „запалените“ (над 3 чаши преди обяд).

Хората, които пият само една чаша или по-малко, също извличат полза, макар и по-малка, според резултатите, публикувани в European Heart Journal.

Не е открито понижение на риска при тези, които пият кафе през целия ден, в сравнение с хората, които никога не го консумират.

Водещият автор, д-р Лу Ци от Университета Тулейн в Луизиана, казва:

„Нашите резултати показват, че не е важно само дали пиете кафе или колко пиете, а и в кое време на деня го правите. Обикновено не даваме препоръки за времето на хранене и напитки, но може би трябва да започнем да мислим за това в бъдеще.“

Авторите обясняват, че пиенето на кафе след обяд може да наруши циркадните ритми – вътрешния биологичен часовник, който регулира ежедневните физически, поведенчески и психически цикли.

Много хора, които пият кафе през целия ден, могат да страдат от нарушения на съня, тъй като кофеинът потиска мелатонина – важен медиатор на съня в мозъка. Това от своя страна може да доведе до промени в сърдечно-съдовите рискови фактори като възпаление и високо кръвно налягане.

Проф. Томас Люшер, кардиолог в болниците „Royal Brompton“ и „Harefield“ в Лондон, допълва:

„Като цяло трябва да приемем, че вече има достатъчно доказателства, че пиенето на кафе – особено сутрин – е вероятно полезно за здравето. Така че пийте кафе, но го правете сутрин.“

Четете още: Какво се случва с тялото ви, когато често консумирате кашу?