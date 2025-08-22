РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Путин разбира само от сила, Украйна трябва да премине в настъпление, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в свое вечерно видеообръщение, че войната може да приключи единствено чрез оказване на силен натиск върху Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА. По думите му, руският президент Владимир Путин „разбира само от сила и натиск“ и затова Украйна трябва да продължи настъпателните си действия.

Зеленски подкрепи коментара на американския президент Доналд Тръмп, според когото не може да се спечели война, ако не се атакува агресорът. Той подчерта, че украинските въоръжени сили трябва да преминат от отбранителна към настъпателна стратегия, за да окажат необходимия натиск върху Русия.

В последните дни украинската армия извършва контраатаки в Сумска област и около стратегическия град Покровск в Донецка област. Наред с военните действия, Зеленски посочи, че дипломатическите усилия с международните партньори продължават, за да бъдат договорени условия, които реално да доближат Украйна до мир.

