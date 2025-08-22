Вучич покани студенти на публичен дебат

Президентът на Сърбия Александър Вучич покани представители на протестиращите студенти на публичен дебат, който да се излъчва по всички национални телевизии и медии. Поканата е отправена чрез видеообръщение в неговия профил в Инстаграм.

Във видеото Вучич призна, че част от гражданите искат промяна и са поставили политически искания, включително и за предсрочни избори. Той определи ситуацията като решаваща за възстановяване на диалога в Сърбия, подчертавайки, че страната няма нужда от „гражданска война, никакви сблъсъци, никакво насилие„.

Държавният глава изрази готовност да изслуша протестиращите и прие като своя грешка, че досега не го е правил в достатъчна степен. Той уточни, че ще проведе дебат с трима-четирима представители на студентите, които самите те изберат.

Протестите в Сърбия продължават вече повече от 9 месеца, започвайки след срутването на бетонна козирка на жп гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Трагедията предизвика вълна от обществено недоволство, което бързо прерасна в масови протести.