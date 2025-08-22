РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Вучич покани студенти на публичен дебат

Александър Вучич

Президентът на Сърбия Александър Вучич покани представители на протестиращите студенти на публичен дебат, който да се излъчва по всички национални телевизии и медии. Поканата е отправена чрез видеообръщение в неговия профил в Инстаграм.

Във видеото Вучич призна, че част от гражданите искат промяна и са поставили политически искания, включително и за предсрочни избори. Той определи ситуацията като решаваща за възстановяване на диалога в Сърбия, подчертавайки, че страната няма нужда от „гражданска война, никакви сблъсъци, никакво насилие„.

Държавният глава изрази готовност да изслуша протестиращите и прие като своя грешка, че досега не го е правил в достатъчна степен. Той уточни, че ще проведе дебат с трима-четирима представители на студентите, които самите те изберат.

Протестите в Сърбия продължават вече повече от 9 месеца, започвайки след срутването на бетонна козирка на жп гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Трагедията предизвика вълна от обществено недоволство, което бързо прерасна в масови протести.

