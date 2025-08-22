Радев поздрави Карол Навроцки по повод встъпването му в длъжност като президент на Полша

Държавният глава Румен Радев поздрави в телефонен разговор Карол Навроцки по повод встъпването му в длъжност като президент на Полша.

Румен Радев е подчертал традиционните приятелски отношения между двете държави и е изразил очакването си отличният диалог на най-високо равнище да продължи да се задълбочава и в рамките на мандата на Навроцки – това съобщиха от прессекретариата на българския държавен глава.

Двамата президенти са отбелязали дълбоките исторически и духовни връзки между България и Полша, както и значението на инициативата 14 февруари да бъде обявен за Ден на българо-полското приятелство и сътрудничество. Датата е посветена на делото на Светите братя Кирил и Методий и обявяването им от полския папа Йоан Павел Втори за съпокровители на Европа.

Румен Радев е откроил като положителен пример опита на Полша в модернизацията на въоръжените ѝ сили и е посочил интереса на нашата страна за задълбочаване на партньорството в тази сфера, включително при поддръжката на българската изтребителна авиация.

Двамата президенти са обсъдили и теми от европейския и международния дневен ред.

Карол Навроцки е отправил покана към Румен Радев да посети Полша за продължаване на двустранния диалог на най-високо равнище.