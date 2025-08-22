Българка изгуби 10 000 лева след онлайн измама чрез платформа за разплащания

40-годишна жена от България е станала жертва на онлайн измама и е изгубила около 10 000 лева от сметката си в популярна платформа за разплащания. За случая съобщи ст. комисар Владимир Димитров, директор на „Киберпрестъпност“ към ГДБОП.

Жената била подведена чрез криптирано чат приложение, където се свързали с нея измамници, използващи профил с логото на световноизвестната платформа. Те я убедили, че трябва спешно да прехвърли средствата си в „служебна сметка“, за да не изгуби достъп до парите и банковата си карта. След като предоставила данните си, профилът ѝ бил превзет, а парите – прехвърлени към крипто и други платформи.

От ГДБОП посочват, че измамата все още не е разкрита. По случая се работи, а сигналът на потърпевшата ще бъде предаден на прокуратурата.