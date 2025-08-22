Кога ще глобяват наглеците, които пренебрегват предупрежденията на спасителите?

Отпускарският август бе помрачен от множество инциденти по плажовете. За част от тях отговорността е на институциите и фирмите изпълнители, но другата част се дължи на човешката арогантност и глупост.

Спасител край Ахтопол с дългогодишен опит разказа пред „Банкеръ“, че много туристи въобще не се съобразяват с предупрежденията да не се влиза във водата при червен флаг, а някои от тях яростно спорят и дори налитат на бой.

Реплики като: „Платил съм си почивката, ще влизам, когато си поискам“, „Плувам по-добре от теб, ти ли ще ме учиш“, „Ще отида на сто метра в неохраняемата зона, тогава какво ще ми направиш?“ и любимото „Ти знаеш ли кой съм аз?“, са добре познати на спасителите по нашите плажове. Инцидентите с фатален край също.

Спасителят обяснява, че някои летовници идват сериозно почерпени от плажните барове и никакви флагове не ги спират, разумът още по-малко. Има дори и родители, които влизат с децата си в бурно море и пренебрегват сигналите за безопасност.

При един такъв случай баща, влязъл с двете си малки деца, му се развикал, че свири продължително със свирката. Летовникът се опитал да бъде и оригинален, като казал на спасителя: „Спри клаксона, сватбар, проглуши ни ушите“, което предизвикало бурен смях сред веселата му компания.

В този контекст е и случаят от 20 август, когато 39-годишен мъж загуби живота си, след като многократно не се подчинил на спасителите от плажа Силистар. Те го предупредили няколко пъти, че има силно вълнение и морето влачи навътре, което е опасно дори за най-опитните плувци, а той даже им се обидил. И, за да покаже, че не му пука, скочил от неохраняемата зона при скалите. Като го извадили, издъхнал.

Други двама летовници също не се съобразили с предупрежденията и влезли на своя глава, но когато видели какво се е случило, самочувствието им рязко паднало.

На същия ден, 20 август, са се удавили още трима души – момиче на 13 години от Молдова на плаж в Слънчев бряг, жена от София на 72 години в района на къмпинг „Каваци – Юг“ и 35-годишен турист от Чехия край северния плаж в Приморско.

Само ден по-рано, на 19 август, девет души са извадени, за щастие живи, от морето на плаж „Кабакум“ край Варна след многократни предупреждения и червен флаг. При подаден сигнал един от спасените реагирал с насмешка, само че за секунди морето го завлякло. Докато го изваждали, самите спасители са рискували да се удавят.

По данни на Българския червен кръст от началото на лятото по Черноморието са се удавили 25 души. Спасителните служби непрекъснато предупреждават, че август е опасен заради коварните подводни течения и високи вълни, които се превръщат в капан дори за опитните плувци.

Съветът на Института по водна безопасност е, ако попаднем в коварно течение, да не се паникьосваме.

Ако видим давещ се човек, не бива да влизаме сами във водата, а да се обадим на спешна помощ или, ако можем, да подадем предмет, който да задържи пострадалия на повърхността, докато дойде спасителен екип.

В крайна сметка, да пазим животът си е основно наша грижа. Спасителите са там, за да предупреждават и да помагат, но не и да умират заради нагли тарикати, които се мислят за безсмъртни.

Още през 2010 г. имаше предложение глобите за нарушения на плажа да са колкото и тези за нарушаване на обществения ред – до 5 000 лева. Когато турист не се съобрази с предупрежденията на спасителя, трябва да бъде глобен. Предлагаше се за реда да следят и съвместни патрули с общинската полиция. Както обаче може да се досетим, нищо не се случи.

Вместо ред, се сблъскваме с несправедливост. Ако турист не се съобрази със спасител и се удави, спасителят ще е виновен. От тази ситуация не печели никой.