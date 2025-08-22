Министър Митов се обяви срещу арести за положителен тест за наркотици на пътя

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов се обяви против практиката на МВР да задържа за 24 часа шофьори, които са дали положителна проба за наркотици при анализи на пътя. Условието е те да са се съгласили да дадат кръвна проба, до която по закон се откарват от полицаи. Това написа той във „Фейсбук“ в отговор на множество критики през последните седмици от десетки хора, дали фалшиво положителна проба за наркотици при проверка на пътя.

„Вече съм разпоредил да бъде извършен преглед на полицейската практика за задържане в рамките на 24 часа на лицата, които са дали положителни резултати при тестове за наркотични вещества или техните аналози. Причината за това разпореждане са множество сигнали от граждани относно сериозен брой на т. нар. „фалшиво положителни резултати” от тестовете, в които след анализ на кръвните проби не се установява наличие на наркотични вещества, а на различни медикаменти, разрешени от закона“, пише Митов.

Той изразява мнение, че когато гражданите доброволно се съгласят да дадат кръвна проба за изследване за наркотични вещества или техни аналози, няма нужда да бъдат задържани от полицията за 24 часа.

Вътрешният министър обаче уточнява, че ако дадено лице е употребило алкохол с концентрация над 1,2 промила или наркотични вещества, установени с техническо средство, то трябва да бъде придружено от полицай до място за доказателствен анализ или медицинско изследване и вземане на проби за лабораторен тест. Там човекът може да даде или да откаже проба, но задължението за съпровождане е императивно и не зависи от неговата воля. Това принудително съпровождане ограничава правото му на свободно движение, поради което задържането по чл. 72 от Закона за МВР е единствената приложима мярка. Според Митов, за да се намери работещо решение и да се уточнят различните варианти за действие на полицията, трябва да се произнесат и компетентните дирекции в МВР.

„Що се отнася до допълнителните лаборатории за изследвания на кръвните проби, за да бъдат ускорени изследванията, то категоричното ми мнение, че такива са необходими, бе изразено още в началото на мандата по време на среща с роднините на загинали при катастрофи от организацията „Ангели на пътя“, пише още Митов във „Фейсбук“.

В момента в страната функционират общо четири лаборатории – три в София и една във Варна. В системата на МВР работят две токсикохимични лаборатории – към Медицинския институт и към Националния институт по криминалистика. Планирани са още четири лаборатории в областните дирекции в Плевен, Пловдив, Бургас и Варна, които са на етап проектиране. След одобрение на проектите ще бъде подготвена документация за обществени поръчки за строителство и ремонти.