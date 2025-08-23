Балтийските републики засилват борбата срещу заглушаването на сигнали от Русия

Балтийските републики – държавите от най-източния фланг на НАТО, се борят с рязко увеличение на радио и сателитните смущения, като правителствата на балтийските републики обвиняват Русия, че разполага съоръжения за електронна война близо до границите им. Откакто руският президент Владимир Путин предприе пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., регионът на Балтийско море регистрира широко разпространено заглушаване на сигнали, включително на Глобалната система за позициониране (GPS), което е засегнало въздушните и морските комуникации.

Властите в страните от Прибалтика твърдят, че то е ескалирало значително през последните месеци, като естонският регулатор съобщава за пробиви в 85% от полетите в страната. Както и за бързо увеличение на умишленото предаване на погрешни координати – практика, известна като спуфинг. През юли Литва обвини Русия в причиняване на умишлен скок на заглушаването на GPS сигнали, което е довело до 22-кратен ръст на подобни инциденти спрямо предходната година.

На карта е заложена не само безопасността на гражданския транспорт, но и сигурността на региона, превърнал се в гореща точка за НАТО в противопоставянето му на Кремъл. Заглушаването е предизвикателство към военния съюз по отношение на начина му на ответна реакция, според Яцек Тарочински, научен сътрудник в държавния Център за източни изследвания във Варшава.

„Русия непрекъснато тества НАТО, като проверява както военните, така и политическите ни отговори“, коментира Тарочински. И определя тази тактика като част от усилията „да се използват разделенията между съюзниците и да се подкопае сплотеността на съюза“.

Латвия, Литва и Естония – балтийските членки на алианса, които граничат с Русия и са сред най-гласовитите поддръжници на Киев – засилиха оплакванията си до международни организации, за увеличените възможности на Москва за електронна война.

Заедно със съседна Финландия, те са подали сигнали за влошаващи се радионавигационни смущения на Международния съюз по телекомуникации (ITU), според писмо, изпратено до регулаторния орган за съобщения на 23 юни. Същите правителства, заедно с Швеция и Полша, са изразили също и загриженост за руската електронна война в писмо до Международната организация за гражданска авиация (ICAO) в началото на юли. Въз основа на представените данни за смущенията, регулаторният орган за авиация е заключил, че Русия е източникът на смущенията.

ICAO изразява „сериозна загриженост“ за безопасността на полетите, и заявява, че ако Русия не очертае мерки за прекратяване на смущенията в рамките на 30 дни, въпросът ще се счита за потенциално нарушение на международното право. Подобна е била и реакцията на борда на ITU, предупредил Русия незабавно да спре смущенията.

Министерството на съобщенията на Литва е заявило за агенция „Блумбърг“, че не е запознато с официален руски отговор на писмото от президента на Съвета на ICAO и че смущенията продължават. На държава, която нарушава разпоредбите на ITU, може да бъде забранено издаването на нови разрешения за използване на радиочестоти и тяхната защита, според правилника на организацията. ICAO и ITU са агенции на ООН.

Руската администрация „не отрече“ дейността си по заглушаване на неотдавнашната среща на ITU, „но оправда действията си с необходимостта от защита на националната инфраструктура“, се казва в изявление на литовския орган по съобщенията.

Междувременно, балтийските държави и съюзниците им от НАТО предприеха стъпки за противодействие на смущенията. През юли блокът обяви, че неговият глобален навигационен спътник „Галилео“ е изстрелял нови устройства за противодействие на подправянето на сигнали, реагирайки на създадената ситуация във важни стратегически райони, включително Балтийско море.

Според писмото до ITU обаче смущенията се разширяват все по-навътре в сушата и до нивото на земята, като честотните ленти, използвани от мобилните телефони, морските, корабните и наземните комуникационни кули, също са засегнати, твърди Юрате Совиене, председател на литовския орган за комуникации.

Балтийските власти предупредиха цивилните да не пускат дронове близо до границите на страните с Русия на фона на скока на фалшифицираните GPS координати.

„Ако нещо падне от няколкостотин метра на неподходящо място, може да удари някого по главата или да порази нечия кола“, посочи преди месец естонският министър на вътрешните работи Игор Таро. Той оцени общите щети от подобни смущения за правителството на 500 000 евро.

Въпреки че властите в региона твърдят, че търговските полети продължават да са безопасни, пилотите все по-често са принудени да преминават към алтернативни методи за навигация.

Полската агенция за аеронавигационни услуги (PANSA) заяви, че смущенията „значително увеличават“ натоварването на контрола на въздушното движение, тъй като пилотите се обръщат към диспечерите за радарна помощ поради смущения в GPS. PANSA съобщава, че смущенията са особено силно изразени в Североизточна Полша, близо до границата с Литва. Тази зона включва Сувалкския пролом, граничен район, който се простира на по-малко от 100 километра, вклинен между Беларус и руския анклав Калининград. Калининград, който е „обкръжен“ от страни от НАТО, се смята за център на руските акции за електронна война.

В писмото си до ITU литовските власти посочват четири места в анклава, където според тях Москва е инсталирала допълнителни съоръжения за заглушаване. Но правителствата на Естония и Латвия – държави, които не граничат с Калининград, казват, че и те са засегнати от смущения на сигналите от континентална Русия.

През юли естонски представители заявиха, че руските военни са преместили допълнителни устройства в град близо до границата на страната. Властите в Рига смятат също, че Кремъл е разпоредил да се премести оборудване в Псковска област, която граничи с Латвия, съобщи обществената телевизия през август, позовавайки се на официални лица.

Някои устройства за електронна война биха могли да се разположат и на военноморски кораби в Балтийско море, посочват представители на балтийските държави.