Гилейн Максуел, заяви, че никога не е виждала Тръмп в „неподходяща обстановка“

Гилейн Максуел, осъдена сътрудничка на покойния финансист Джефри Епстийн, заяви пред заместник главния прокурор на САЩ Тод Бланш, че никога не е виждала президента на САЩ Доналд Тръмп в неподходящо обстановка, предаде Ройтерс. По думите ѝ, Тръмп „никога не се е държал неподходящо с никого“.

Стенограмата и аудиозаписът от разпита, проведен преди месец, бяха публикувани от Министерството на правосъдието. Те излизат на фона на засилени критики към институцията, включително от привърженици на Тръмп, заради решението да не бъдат разсекретени документите от разследването по случая „Епстийн“.

Епстийн се самоуби през 2019 година в затвора, докато очакваше дело по обвинения в трафик на непълнолетни момичета. След смъртта му процесът беше прекратен, но скандалът продължава да предизвиква обществено внимание.