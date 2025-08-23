РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Гилейн Максуел, заяви, че никога не е виждала Тръмп в „неподходяща обстановка“

джефри епстийн гилейн гислейн максуел

Гилейн Максуел, осъдена сътрудничка на покойния финансист Джефри Епстийн, заяви пред заместник главния прокурор на САЩ Тод Бланш, че никога не е виждала президента на САЩ Доналд Тръмп в неподходящо обстановка, предаде Ройтерс. По думите ѝ, Тръмп „никога не се е държал неподходящо с никого“.

Стенограмата и аудиозаписът от разпита, проведен преди месец, бяха публикувани от Министерството на правосъдието. Те излизат на фона на засилени критики към институцията, включително от привърженици на Тръмп, заради решението да не бъдат разсекретени документите от разследването по случая „Епстийн“.

Епстийн се самоуби през 2019 година в затвора, докато очакваше дело по обвинения в трафик на непълнолетни момичета. След смъртта му процесът беше прекратен, но скандалът продължава да предизвиква обществено внимание.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени