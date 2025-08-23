Рекордна реколта от царевица сваля цените на пшеницата

През изминалата седмица зърнените пазари в Европа, Русия и САЩ се движеха под влиянието на няколко ключови фактора, като доминираща беше прогнозата за рекордна реколта от царевица в САЩ, която оказа натиск върху цените в световен мащаб. В Европа фокусът остава върху прибирането на реколтата и качеството на продукцията, докато руският пазар отчита по-високи експортни цени при слабо търсене. Това отбелязват от „Софийска стокова борса“.

САЩ: Рекордната реколта от царевица сваля цените на пшеницата

Основният двигател на пазара в САЩ остана докладът на Министерството на земеделието (USDA), който предвижда рекордно производство на царевица. Тази прогноза продължи да оказва силен натиск върху фючърсните договори за пшеница на Чикагската стокова борса (CBOT), които достигнаха нови дъна. Пазарът на пшеница е изправен пред по-ограничени запаси и очакван по-силен износ, но изобилието от царевица, която е конкурентна фуражна култура, ограничава потенциала за ръст на цените.

Вниманието на търговците през седмицата беше насочено и към метеорологичните условия в западния Царевичен пояс, където горещото и сухо време в края на сезона породи опасения за потенциално намаляване на добивите. Фючърсните цени на пшеницата с доставка през декември на CBOT се търгуваха около 194.37 долара за тон в четвъртък, отразявайки сложната пазарна обстановка.

Европа

Цените на мелничарската пшеница на борсата Euronext в Париж намериха известна подкрепа от експортни сделки, като декемврийският договор се търгуваше на нива от около 195.75 евро за тон. Въпреки това, силният курс на еврото спрямо щатския долар продължава да ограничава конкурентоспособността на европейското зърно на световните пазари и да задържа цените. Междувременно горещините в други части на ЕС се очаква да доведат до по-ниски добиви от слънчоглед.

Русия и Черноморски регион: Високи цени, но слабо търсене

На руския пазар се наблюдаваше повишение на експортните цени. Цената на пшеницата с 12.5% протеин се покачи до 242 евро за тон (FOB). Цените на руския ечемик също отбелязаха ръст.

Въпреки по-високите офертни цени, търсенето от страна на вносителите остава слабо. Експортните данни за първата половина на август показват значително по-ниски обеми в сравнение със същия период на миналата година, като прогнозите са тази тенденция да се запази до края на месеца. Цените на пшеницата в Черноморския регион като цяло останаха волатилни, като след период на покачване показаха признаци на стабилизиране към края на седмицата.

В обобщение, пазарите остават под доминацията на очакваната огромна реколта в САЩ. Докато регионални фактори като качеството на реколтата в Европа и експортната политика на Русия внасят известни колебания, в краткосрочен план пазарните нагласи остават по-скоро „мечи“ (с очаквания за спад).

„Софийска стокова борса“ АД

В подкръг „Зърно“ продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, на цена от 340 лв./тон (173.84 евро/тон.) Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е на цена от 450 лв./т, (230.08 евро/тон.) купувачите отговарят с начална цена от 290 лв./тон (148.27 евро/тон).

В подкръг „Хранителни стоки” продължава предлагането на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/тон.) до 6800 лв./тон (3476.78 евро/тон).

В подкръг „Индустриални стоки” се сключиха сделки за природен газ на цена от 1224.93 лв./хил.н.к.м. (626.30 евро/хил.н.к.м.) и за газ пропан бутан на 883.33 лв./хил. л (451.64 евро/хил.л).