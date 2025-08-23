РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ЕС отпуска допълнителна помощ от 4,05 млрд. евро за Украйна

ЕС отпуска допълнителна помощ от 4,05 млрд. евро за Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз ще предостави на Украйна допълнителна помощ в размер на 4,05 млрд. евро, предаде ДПА, цитирана от БТА. Средствата идват в навечерието на Деня на независимостта на Украйна и според фон дер Лайен демонстрират „непоколебимата солидарност“ на Европа с Киев и ангажимента за неговото възстановяване.

До две седмици ще разберем възможно ли е мирно споразумение за Украйна, обяви Тръмп

От общата сума 3,05 млрд. евро са по линия на Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна, който предвижда до 50 млрд. евро за периода 2024–2027 година. Останалият 1 млрд. евро се предоставя като заем в рамките на инициативата на Г-7 „Извънредни заеми за ускоряване на приходите“ (ERA).

ЕК отбеляза, че отпускането на средствата е било улеснено от решението на Украйна да отмени закон, който би ограничил независимостта на антикорупционните органи. Брюксел подчерта, че реформите в борбата с корупцията и укрепването на върховенството на закона са ключови за бъдещото членство на страната в ЕС. От началото на руската инвазия през 2022 година. ЕС и държавите членки са обещали близо 169 млрд. евро помощ за Украйна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени