ЕС отпуска допълнителна помощ от 4,05 млрд. евро за Украйна

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз ще предостави на Украйна допълнителна помощ в размер на 4,05 млрд. евро, предаде ДПА, цитирана от БТА. Средствата идват в навечерието на Деня на независимостта на Украйна и според фон дер Лайен демонстрират „непоколебимата солидарност“ на Европа с Киев и ангажимента за неговото възстановяване.

От общата сума 3,05 млрд. евро са по линия на Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна, който предвижда до 50 млрд. евро за периода 2024–2027 година. Останалият 1 млрд. евро се предоставя като заем в рамките на инициативата на Г-7 „Извънредни заеми за ускоряване на приходите“ (ERA).

ЕК отбеляза, че отпускането на средствата е било улеснено от решението на Украйна да отмени закон, който би ограничил независимостта на антикорупционните органи. Брюксел подчерта, че реформите в борбата с корупцията и укрепването на върховенството на закона са ключови за бъдещото членство на страната в ЕС. От началото на руската инвазия през 2022 година. ЕС и държавите членки са обещали близо 169 млрд. евро помощ за Украйна.