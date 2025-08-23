РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Софийският университет обяви допълнителен прием заради незаети места

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026 година, след като след окончателното класиране останаха свободни места, включително и държавно субсидирани.

Кандидатите ще могат да подадат документи онлайн в периода 9–12 септември, а резултатите ще бъдат публикувани на 16 септември. Записването на новоприетите ще се проведе в три последователни дни – 17, 18 и 19 септември.

Сред най-желаните специалности в университета остават „Право“, „Психология“ и „Международни отношения“.

