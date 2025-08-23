Лидерите на Южна Корея и на Япония са за укрепването на съюза със Съединените щати

Президентът на Република Корея И Дже-мьон и министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба се обявяват в подкрепа на укрепването на двустранните връзки и сътрудничеството с общия си съюзник Съединените щати, както и на пълната денуклеаризация на КНДР. Те обявиха това пред журналисти в резиденцията на ръководителя на японското правителство в Токио след двустранни разговори там.

„В контекста на трудната ситуация в света“, каза Ишиба, „стабилното развитие на нашите отношения отговаря на интересите на двете страни и е от полза за целия регион. При тези обстоятелства укрепването на сътрудничеството между Япония, Република Корея и Съединените щати е изключително важно.“ Японският премиер се обяви в подкрепа на стратегически диалог между Токио и Сеул и „пълната денуклеаризация“ на КНДР.

Президентът на Република Корея от своя страна също подчерта

значението на „пълната денуклеаризация на Корейския полуостров,

укрепването на непоклатимите отношения между двете страни и сътрудничеството им със Съединените щати“. И Дже-мьон заяви, че Сеул и Токио възнамеряват да възобновят редовния обмен на посещения на високо ниво. Той подчерта, че страните са се съгласили да си сътрудничат в решаването на общи социални проблеми, включително застаряването на населението и ниската раждаемост.

Южнокорейският президент направи първото си официално посещение в Токио

след встъпването си в длъжност, което е посветено на 60-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни, която се отбелязва тази година.

След Токио И Дже-мьон ще пътува до Съединените щати, където ще проведе разговори с президента Доналд Тръмп.