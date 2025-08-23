РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Шефът на американското военно разузнаване е уволнен, сенатори обвиняват Тръмп в политическа чистка

Ръководителят на Агенцията за военно разузнаване генерал-лейтенант Джефри Круз е бил уволнен, предаде Ройтерс. Според Марк Уорнър, вицепредседател на сенатската комисия по разузнаването, това е пореден пример за опасната практика на администрацията на президента Доналд Тръмп да поставя под въпрос лоялността на разузнавателните структури, вместо да използва капацитета им за защита на страната.

Официални мотиви за освобождаването на Круз все още няма. Според медийни публикации обаче, то може да е свързано с изтекла оценка на DIA, според която американските удари по ирански ядрени съоръжения през юни са забавили програмата на Техеран само с няколко месеца – в противоречие на твърдението на президента Тръмп, че мишените са били „унищожени“. Белият дом определи оценката като „погрешна“, а Тръмп атакува медиите, които я публикуваха.

Отстраняването на Круз идва на фона на серия кадрови промени и съкращения в сектора за сигурност – включително уволнението на генерал Тимъти Хоу от NSA през април и последното решение на директорката на националното разузнаване Тълси Габард да отнеме достъпа до класифицирана информация на десетки служители и да съкрати над 40% от персонала в агенцията.

