РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

САЩ купуват 10% дял в „Интел“ за близо 9 млрд. долара

САЩ купуват 10% дял в "Интел" за близо 9 млрд. долара

Американското правителство ще придобие 10% от акциите на технологичния гигант „Интел“, като инвестира 8,9 млрд. долара в обикновени акции. Средствата ще бъдат осигурени от планирани, но все още неизплатени субсидии, включително по Закона за подпомагане на местните производители на чипове. Сделката цели да укрепи лидерството на САЩ в полупроводниковата индустрия и да гарантира икономическо и технологично предимство.

САЩ водят преговори за 10% дял в Intel, потвърди Белият дом

Министърът на търговията Хауърд Лутник определи споразумението като стратегическа стъпка за растеж и сигурност, а главният изпълнителен директор на „Интел“ Лип-Бу Тан подчерта, че подкрепата на държавата е ключова за бъдещето на сектора. Акциите на компанията поскочиха с над 5% след обявяването.

По данни на Bloomberg, инвестицията ще подпомогне изграждането на нов производствен център в Охайо. През последните години „Интел“ среща сериозни предизвикателства, губейки позиции в надпреварата за чипове за изкуствен интелект, а пазарната ѝ стойност спадна до 104 млрд. долара – над два пъти по-ниска от тази през 2020 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени