САЩ купуват 10% дял в „Интел“ за близо 9 млрд. долара

Американското правителство ще придобие 10% от акциите на технологичния гигант „Интел“, като инвестира 8,9 млрд. долара в обикновени акции. Средствата ще бъдат осигурени от планирани, но все още неизплатени субсидии, включително по Закона за подпомагане на местните производители на чипове. Сделката цели да укрепи лидерството на САЩ в полупроводниковата индустрия и да гарантира икономическо и технологично предимство.

Министърът на търговията Хауърд Лутник определи споразумението като стратегическа стъпка за растеж и сигурност, а главният изпълнителен директор на „Интел“ Лип-Бу Тан подчерта, че подкрепата на държавата е ключова за бъдещето на сектора. Акциите на компанията поскочиха с над 5% след обявяването.

По данни на Bloomberg, инвестицията ще подпомогне изграждането на нов производствен център в Охайо. През последните години „Интел“ среща сериозни предизвикателства, губейки позиции в надпреварата за чипове за изкуствен интелект, а пазарната ѝ стойност спадна до 104 млрд. долара – над два пъти по-ниска от тази през 2020 година.