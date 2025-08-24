Как Кай-Фу Лий стана главен идеолог на изкуствения интелект

Кай-Фу Лий е един от най-влиятелните китайски експерти в областта на изкуствения интелект, човек, успял да изгради кариера на пресечната точка на Изтока и Запада, технологиите и инвестициите, бизнеса и научните открития. В продължение на няколко десетилетия той е участник, а понякога и катализатор на промените, които оформят дигиталния пейзаж на XXI век.

Неговият път отразява еволюцията на самата технологична индустрия, от компютърното зрение през 80-те години на миналия век до настоящата надпревара за лидерство в областта на изкуствения интелект.

От Тайпе до Apple

Кай-Фу Лий е роден през 1961 г. в Тайпе, столицата на Тайван. На единадесетгодишна възраст имигрира в Съединените щати със семейството си. Академичната му траектория следва класически маршрут: бакалавърска степен в Колумбийския университет, след това магистърска степен и докторантура в Карнеги Мелън, един от водещите центрове за изследвания на изкуствения интелект. Още в студентските си години той разработва системи за разпознаване на реч и лица, а докторската му работа върху машинното обучение полага основите за много последващи разработки в тази област.

През 1988 г. Кай-Фу Лий представя Sphinx, една от първите системи за непрекъснато разпознаване на реч.

Кариерата му в корпоративния свят започва в Apple, където разработва системи за разпознаване на реч и мултимедийни интерфейси. По-късно работи в Silicon Graphics, а след това в Microsoft, където ръководи отдела, отговорен за изследванията в Азия. Именно в Microsoft Research Asia той става известен като „треньор на шампиони“ – много от неговите протежета стават експерти от световна класа.

От Google до рисков капитал

Google

Ключов поврат настъпва през 2005 г., когато Кай-Фу Лий приема предложение от Google да оглави китайското подразделение на компанията. Този ход бележи началото на публичната му роля като медиатор между американските технологични гиганти и китайската бизнес общност. В Google China той отговаря не само за търговското развитие, но и за адаптирането на технологиите за търсене и реклама към спецификите на китайския интернет. Назначаването му беше съпроводено с нашумял съдебен иск от Microsoft, който се опита да попречи на топ мениджъра да се премести при конкурент. Лий обаче спечели делото и оглави един от най-важните проекти на Google извън Съединените щати.

През 2009 г. той напусна компанията, за да се съсредоточи върху развитието на китайски технологични стартъпи. По същото време основа рисковия фонд Sinovation Ventures (бивш Innovation Works), превръщайки се в един от първите инвеститори в нова вълна китайски ИТ компании. Фондът е инвестирал в повече от 400 проекта, включително Megvii (разработване на системи за разпознаване на лица), Zhihu (аналог на Quora) и VIPKid (образование). По този начин Кай-Фу Лий изигра значителна роля във формирането на китайската технологична сцена и укрепването на нейната инвестиционна инфраструктура.

Изкуственият интелект като нова индустриална революция

От първото десетилетие на XXI век насам Кай-Фу Лий действа като публичен интелектуалец. Неговите статии и речи започнаха да оформят глобалния дневен ред в областта на изкуствения интелект. Най-голям резонанс предизвика книгата му „ИИ суперсили: Китай, Силициевата долина и Новият световен ред“ (2018 г.), в която той твърди, че ерата на фундаменталните научни открития в областта на ИИ е приключила и започва фазата на „индустриално внедряване“.

Китай, според него, благодарение на мащаба на пазара, обема на данните и предприемаческата култура, може да изпревари Съединените щати в приложните технологии за изкуствен интелект. Той също така подчертава, че американският иновационен модел, фокусиран върху изследванията, и китайският модел „копиране-поставяне“, фокусиран върху мащабирането и бързото внедряване, могат да доведат до различни, но сравними по сила резултати.

Една от ключовите идеи на Кай-Фу Лий е, че изкуственият интелект не създава нови професии,

а унищожава рутинните (и, както сега виждаме, той е бил прав). Според неговите оценки, през следващите 15-20 години до 40% от съществуващите работни места могат да бъдат автоматизирани. Това ще доведе не толкова до безработица, колкото до преформатиране на ролята на човека в икономиката. Той призовава за преосмисляне на стойността на човешките умения като емпатия, креативност, интуиция, които алгоритмите не могат да заменят. „Изкуственият интелект ще ни надмине в оптимизацията, но не и в човечността“, казва той.

Болест и нова философия

През 2013 г. Кай-Фу Лий е диагностициран с лимфен рак. Болестта, както самият той отбелязва, се превръща в повратна точка. По време на периода на ремисия той започва да обръща повече внимание на въпросите на етиката, философията и ролята на технологиите в човешкия живот. Книгата му „AI 2041“ (2021 г.), написана в съавторство с писателя Чен Циуфан, е сборник от десет научнофантастични разказа, илюстриращи възможни бъдещи сценарии, допълнени с аналитични коментари от самия Ли.

Днес той е гласовит защитник на „човекоцентричния изкуствен интелект“ – подход, при който

технологиите трябва да подобряват човешките силни страни, а не да ги заместват.

Той призовава за международна координация при разработването на регулации за изкуствения интелект, както и за въвеждане на универсален базов доход и реформа на образователните системи в полза на хуманитарните науки и емоционалните компетенции.

Днес Кай-Фу Лий остава уникална фигура –

човек, дълбоко вкоренен както в културите, така и в бизнес моделите. Той демонстрира, че изкуственият интелект не е просто технологичен пробив, но и културно, социално и икономическо предизвикателство. Неговата биография е история не само за кариерата на учен и инвеститор, но и за еволюцията на самата идея за прогрес в дигиталната епоха. Той вярва, че успехът в изкуствения интелект ще се определя не само от изчислителната мощ или алгоритмите, но и от това колко готово е обществото за промяна. В този смисъл Кай-Фу Лий не говори за бъдещето на машините, а за бъдещето на хората.

