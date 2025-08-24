Канада изпраща военна помощ за 1 млрд. канадски долара на Украйна

Канада ще достави на Украйна дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност 1 млрд. канадски долара (около 750 млн. щатски долара) от новия пакет военна помощ. Това съобщи премиерът Марк Карни в Киев по време на честванията за Деня на независимостта на Украйна. По думите му, оборудването ще пристигне още следващия месец, предаде Укринформ.

Освен военна техника, Канада ще отпусне десетки милиони за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и защита от кибератаки, както и за укрепване на демократичните институции в страната. Карни подчерта, че като съпредседател на Международната коалиция Отава ще работи активно с партньорите от Европейския съюз и САЩ за незабавното връщане на отвлечените украински деца.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност към Канада за новата военна подкрепа, подчертавайки, че съюзниците продължават да снабдяват Украйна с необходимото за отбраната ѝ. Карни не изключи и бъдещо участие на канадски войски в сигурността на страната, заявявайки, че Русия няма право да решава бъдещето на украинския суверенитет. Той призова и за прекратяване на огъня, за да бъдат прекратени убийствата.