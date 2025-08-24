Канада изпраща военна помощ за 1 млрд. канадски долара на Украйна

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Канада ще достави на Украйна дронове, боеприпаси и бронирани машини на стойност 1 млрд. канадски долара (около 750 млн. щатски долара) от новия пакет военна помощ. Това съобщи премиерът Марк Карни в Киев по време на честванията за Деня на независимостта на Украйна. По думите му, оборудването ще пристигне още следващия месец, предаде Укринформ.

Зеленски на Деня на независимостта на Украйна: Ще изградим траен и справедлив мир

Освен военна техника, Канада ще отпусне десетки милиони за спешна медицинска помощ, изграждане на бомбоубежища и защита от кибератаки, както и за укрепване на демократичните институции в страната. Карни подчерта, че като съпредседател на Международната коалиция Отава ще работи активно с партньорите от Европейския съюз и САЩ за незабавното връщане на отвлечените украински деца.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрази благодарност към Канада за новата военна подкрепа, подчертавайки, че съюзниците продължават да снабдяват Украйна с необходимото за отбраната ѝ. Карни не изключи и бъдещо участие на канадски войски в сигурността на страната, заявявайки, че Русия няма право да решава бъдещето на украинския суверенитет. Той призова и за прекратяване на огъня, за да бъдат прекратени убийствата.

