РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Чужда работна ръка трябва на богатите икономики, за да стимулира растежа

Чужда работна ръка е нужна на богатите икономики за да стимулира растежа

Най-големите икономики в света няма да имат достатъчно работници, за да стимулират растежа и да поддържат стабилни цени през следващите десетилетия, освен ако не привлекат повече чужденци, предупредиха шефовете на най-големите централни банки. На годишната среща на водещи политици в Джаксън Хол, щата Уайоминг, ръководителите на „Банк ъф Джъпен“, Европейската централна банка и „Банк ъф Ингланд“ подчертаха предизвикателствата пред икономическия растеж, породени от застаряващото население.

Председателят на „Банк ъф Джъпен“ Кадзуо Уеда заяви на годишния симпозиум на клона на Федералния резерв в Канзас сити, че бързо застаряващото общество в страната му е превърнало недостига на работна ръка в един от „най-належащите“ икономически проблеми на родината му. Уеда посочи, че въпреки че чуждестранните работници представляват само 3% от работната сила в Япония, на тях се дължи половината от наблюдаваното напоследък покачване на растежа на сектора. „По-нататъшните увеличения със сигурност ще изискват по-широка дискусия“, допълни банкерът.

В богатите икономики раждаемостта е на най-ниските равнища в исторически план, а хората живеят много по-дълго. Това е повишило така наречените коефициенти на зависимост, което означава, че много по-голям дял от населението вече не е в трудоспособна възраст. Без чуждестранна работна ръка, БВП на страни като Германия и Испания би намалял значително, а възстановяването би се натъкнало на сериозни трудности, което подчертава икономическото значение на имиграцията.

Шефката на ЕЦБ Кристин Лагард отбеляза, че притокът на чуждестранни работници ще играе „решаваща роля“ в противодействието на негативното въздействие на демографските тенденции върху икономическия растеж. Тя подчерта, че без чужденците еврозоната ще разполага с 3.4 милиона по-малко хора в трудоспособна възраст до 2040 година.

Пазарът на труда в блока на еврото премина през пандемията в „неочаквано добра форма“, отчасти благодарение на по-големия брой по-възрастни работници, но „още по-важно“ – поради нарастването на броя на влелите се в пазара на труда имигранти, каза Лагард. И допълни, че „въпреки че са имали само около 9% дял от общата работна сила през 2022 г., чужденците са отговорни за 50% от растежа през последните три години“, докато „без този принос условията на пазара на труда биха били по-тежки, а произведеният продукт – по-нисък.“

Дамата посочи Германия, където БВП би бил с около шест процента по-нисък без чуждестранни работници, и Испания, където възстановяването „дължи много“ на чуждестранната работна ръка. Лагард каза, че притокът на работници мигранти е помогнал на компаниите да разширят производството си, за да отговорят на скока в търсенето, последвал пандемичните стимули, облекчавайки ценовия натиск.

Тя отбеляза също, че и други фактори допринасят за устойчивостта, както следва: коригираните съобразно инфлацията заплати се понижават, компаниите запазват персонала си, вместо да съкращават работни места, и повече възрастни работници, навлизат на пазара на труда. Без по-големия брой възрастни хора, тя каза, нивото на безработица в еврозоната ще бъде 6.6% вместо сегашните 6.3 процента.

Управителят на „Банк ъф Ингланд“ Андрю Бейли заяви, че „силното“ предизвикателство, което демографските промени и намаляващата производителност представляват за икономиката на Обединеното кралство, не е било достатъчно подчертано. Привличането на работници за запълване на недостига на работна ръка ще бъде от съществено значение за поддържане на растежа през следващите десетилетия, смятат икономистите – въпреки нарастващия натиск на популизма и влошаването на обществените настроения относно имиграцията.

Централните банкери прогнозират, че застаряването на населението не само ще свие производството, но и рискува да повиши инфлацията, тъй като работниците ще могат да претендират за по-високи заплати в среда, където недостигът на опитен персонал и ресурси е широко разпространен.

До 2040 г. 40% от населението на Обединеното кралство ще бъде по-възрастно от стандартната трудоспособна възрастова група от 16 до 64 години, отбеляза Бейли. Островът е засегнат и от спад в нивата на участие на работната сила, обусловен от скока на броя на хората, определени като „дългосрочно болни“, и от значително намаление на работещите млади хора – два фактора, които банкерът предполага, че може да са взаимосвързани. Според него, психичното здраве е най-честата причина и това е „много тревожен развой на нещата“.

„Банк ъф Ингланд“ се съсредоточава „много по-силно върху [измерването] на пасивността (инертността)“ отколкото върху безработицата, каза Бейли. Но, същевременно призна, че участието на работната сила и причините за неговия спад в Обединеното кралство са по-трудни за измерване от данните за безработицата. Докато повече по-възрастни жени продължават да работят, същото не е валидно за мъжете, добави той.

Основната тема на тазгодишния симпозиум, организиран от клона на Федералния резерв на Канзас Сити, беше „Пазари на труда в преход: демография, производителност и макроикономическа политика“. Участниците се съгласиха, че застаряващото население и намаляващата раждаемост са структурни пречки, които не могат да бъдат решени само с паричната политика.

Въпросът за имиграцията е политически чувствителен в много страни, но централните банкери в Джаксън Хол подчертаха икономическите залози. С прогнози, показващи, че Европа може да загуби милиони хора в трудоспособна възраст до 2040 г. и че близо 40% от населението на Обединеното кралство ще бъде над трудоспособна възраст до същата година, натискът върху пазарите на труда се засилва.

С пренасянето на дебата в Джаксън Хол, паричните политици изпратиха послание, че миграцията вече не е просто политически или социален въпрос – тя се превръща в централен елемент от икономическата и паричната стратегия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени