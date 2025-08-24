България обсъжда с ЕК ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни

Българската агенция по безопасност на храните започва преговори с Европейската комисия във връзка с възможността за ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни. В понеделник (25 август) директорът на агенцията Светлозар Патарински и главният държавен ветеринарен инспектор доц. Илиян Костов ще се срещнат в Брюксел с представители на ЕК, за да обсъдят тежката епизоотична обстановка в България и региона.

Основен акцент в разговорите ще бъде анализът на предимствата и недостатъците от прилагането на ваксинация. Според действащото европейско законодателство при положителна проба за шарка дори на едно животно цялото стадо подлежи на евтаназия, но експерти посочват, че може да се търси изключение от тази практика.

В същото време браншът е разделен – част от фермерите настояват за спешна ваксинация като мярка за овладяване на заразата, докато други са против, тъй като ваксинирането би блокирало възможността за износ на млечни продукти от страната.