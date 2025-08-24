Coca-Cola иска да продаде веригата Costa Coffee

Coca-Cola обсъжда с банките продажбата на най-голямата британска верига кафенета Costa Coffee. Както Sky News научи, вече са проведени преговори с няколко потенциални купувачи. Анализатори, интервюирани от канала, предполагат, че Coca-Cola ще остане на загуба от продажбата на актива, за който плати над 5 милиарда долара през 2018 година. Оферти от купувачи може да бъдат направени още в началото на есента.

Coca-Cola придоби британската верига кафенета Costa Coffee преди седем години в търсене на нови области на дейност на фона на намаляващата популярност на традиционните сладки газирани напитки. Веригата вече има над 2000 кафенета във Великобритания и над 3000 в други страни по света, в които работят 35 000 души.

Причините за евентуалната продажба не са посочени. Финансовите отчети обаче показват, че годишните приходи на Costa Coffee сега са по-ниски, отколкото преди закупуването ѝ от американската компания. Анализаторите смятат, че Costa Coffee вече може да бъде продадена за не повече от 2.7 милиарда долара, което е почти половината от 5.1 милиарда долара, които Coca-Cola плати за веригата преди седем години. Както отбелязва Sky News обаче, тази загуба едва ли ще бъде значителна за Coca-Cola, чиято пазарна стойност сега надхвърля 304 милиарда долара.

Costa Coffee е създадена през 1971 година. Преди това, в продължение на 23 години, веригата принадлежеше на британската компания Whitbread, която притежава няколко вериги хотели, ресторанти и кафенета по целия свят. През април 2018 г. Whitbread обяви отделянето на Costa в отделна компания като част от подготовката за продажбата ѝ.