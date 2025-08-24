РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Борисов в Добрич: Президентът трябва да реши за ръководствата на МВР и ДАНС

Президентът трябва да реши за ръководствата на МВР и ДАНС, антикорупционната комисия е ключова за Плана за възстановяване, заяви Борисов в Добрич

В Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти проблемите с безводието, липсата на титулярни ръководители в МВР и ДАНС, както и работата по антикорупционната комисия. Той подчерта, че със съвместни усилия на правителството и парламента страната може да се справи с риска от водна криза.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че президентът Румен Радев трябва ясно да обяви намеренията си, тъй като ключови институции като МВР, ДАНС и дипломатическите мисии продължават без титуляри. И допълни, че сформирането на антикорупционната комисия е приоритет, тъй като тя е част от Плана за възстановяване и устойчивост и е решаваща за осигуряването на милиарди евро по него.

Той отбеляза и значението на новия индустриален парк в Добрич за развитието на региона.

