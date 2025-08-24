Конфронтацията в Сърбия ескалира: Моят митинг е по-голям от твоя

В събота вечер в цяла Сърбия се проведоха митинги на поддръжници на правителството в отговор на масовите протести на студенти и опозицията, които продължават почти десет месеца. Точно седмица по-късно президентът Александър Вучич обяви още една такава демонстрация – този път „в 100 града в Сърбия“. По този начин властите демонстрират, че няма да изпълнят исканията на протестиращите за предсрочни избори и залагат на директна конфронтация с опонентите. Това заплашва рязко да изостри конфронтацията в страната.

Властите преди това определиха митингите, които се проведоха в цяла Сърбия в събота вечер, 23 август, като „безпартийни“. Въпреки това лидери и активисти на управляващата Сръбска прогресивна партия предварително агитираха за участие в социалните мрежи и в проправителствени медии. Демонстрацията, организирана в град Уб близо до столицата, беше посетена от президента на страната Александър Вучич, докато министърът на отбраната Братислав Глишич и други членове на висшето ръководство на управляващата партия говориха на митинги на други места. Знамена и транспаранти обикновено се раздаваха на участниците в митингите в партийните офиси. Основните лозунги на демонстрациите в различните градове също бяха унифицирани: „Граждани срещу блокадите“ и „Върнете ми моята Сърбия“.

По-рано през седмицата властите проведоха своеобразна генерална репетиция за съботните митинги.

Подобни демонстрации с практически същите лозунги бяха организирани в сряда, 20 август. Те обаче не бяха особено мащабни. Според полицейски оценки, „33 000 души излязоха на улицата на 49 места, за да протестират срещу блокадите“. Управляващата партия обясни сравнително слабия отклик на своите поддръжници с факта, че митингите бяха организирани в работен ден, а през уикенда се очакваше много по-голяма активност.

Броят на участниците в проправителствените митинги в събота обаче не беше много по-голям. Според директора на сръбската полиция Драган Василевич „на събиранията на 23 август на 71 места е имало около 70 000 души, всички демонстрации са преминали без инциденти“.

Бившият сръбски премиер и настоящ ръководител на Центъра за развитие на гражданското общество MileniuM Зоран Живкович смята, че

митингът на властите в събота е бил пълно разочарование за тях.

„Когато управляващата партия, която има 700 000 членове, призовава хората да излязат на улицата, това означава, че поне милион и половина души трябва да участват в митингите, изхождайки от логиката, че всеки член на партията ще доведе със себе си поне един роднина или съсед“, обясни той. „Следователно всички тези митинги са по-скоро акт на отчаяние от страна на властите“. Освен това противниците на властите обърнаха внимание на факта, че митингите в събота са организирани в много сръбски градове, с изключение на двата основни – столицата Белград и втория по големина град Нови Сад. Противниците на властите обясняват това с факта, че в двата най-големи града на страната влиянието на протестиращите студенти и опозицията е голямо и властите просто не посмяха да извикат своите поддръжници на улиците там.

По един или друг начин, но сръбските власти изглежда няма да отстъпят.

Следващата събота президентът Александър Вучич обяви проправителствени митинги „вече в 100 града на Сърбия“. По този начин властите демонстрират, че не са готови да изпълнят исканията на студентите и опозицията за предсрочни избори и залагат на директна конфронтация с опонентите. Това заплашва рязко да изостри конфронтацията в Сърбия, която напоследък видимо се влоши.

Особено след като

студентите и опозицията не възнамеряват да отстъпват от ключовото си искане за предсрочни избори.

Когато Александър Вучич наскоро предложи на опонентите си да спрат да протестират и да обсъдят всички спорни въпроси и искания по време на телевизионни дебати на живо, те единодушно отговориха: „Насрочете избори, а ние ще ги дебатираме по време на предизборната кампания.“