Младите и нискоквалифицираните губят позиции на пазара на труда

Институтът за пазарна икономика отчита спад на заетостта сред младите хора и нискоквалифицираните работници. Това показват данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2025 година. Най-осезаемо е намалението при младежите на възраст 15–24 години – с над три процентни пункта, както и при хората от 25 до 34 години – със шест пункта. За сметка на това при работещите над 65 години се наблюдава ръст, което подчертава затрудненията пред младите да навлизат на пазара на труда, особено в сезонни сектори като туризма и селското стопанство.

Анализът показва ускорен преход към икономика, в която се ценят знанията и уменията, докато рутинният и физическият труд губят позиции. Висшистите отбелязват стабилна заетост с лек ръст, докато при хората с основно и по-ниско образование спадът е рязък.

По икономически дейности се наблюдава силен обрат в хотелиерството и ресторантьорството – сектор, който след години на растеж вече бележи спад от 4%. Същевременно отраслите с по-висока добавена стойност запазват устойчив ръст. Според ИПИ растящата минимална заплата, обвързана със средната, също ограничава достъпа на най-слабо образованите до официалния пазар и ги тласка към сивата икономика.

