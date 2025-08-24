РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тютюнопроизводителите искат спешна среща с агроминистерството заради ниски добиви и държавна помощ

Тютюнопроизводителите искат спешна среща с агроминистерството заради ниски добиви и държавна помощ

Производителите на тютюн настояват за спешна среща с експерти от Министерството на земеделието преди свикването на Консултативния съвет по тютюна. Искането е отправено в писмо от Националната асоциация на тютюнопроизводителите до министъра на земеделието Георги Тахов, предаде БНР.

Основната тема е необходимостта от държавна помощ de minimis през 2025 година, тъй като заради сушата добивите са значително по-ниски, а в някои райони се очаква спад до 50%. Освен това браншът настоява преходното национално доплащане за тази година да бъде в максимално допустимия размер от 32 млн. евро, определен от Европейската комисия, и тази помощ да се запази и през следващия програмен период.

Съветът по тютюна се очаква да се проведе в периода 29 септември – 3 октомври, но производителите искат още преди това да започнат работни разговори с експертите от ресорното министерство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли родителите на деца до 12 години да работят онлайн по време на лятната ваканция на учениците?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени