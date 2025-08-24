Тютюнопроизводителите искат спешна среща с агроминистерството заради ниски добиви и държавна помощ

Производителите на тютюн настояват за спешна среща с експерти от Министерството на земеделието преди свикването на Консултативния съвет по тютюна. Искането е отправено в писмо от Националната асоциация на тютюнопроизводителите до министъра на земеделието Георги Тахов, предаде БНР.

Основната тема е необходимостта от държавна помощ de minimis през 2025 година, тъй като заради сушата добивите са значително по-ниски, а в някои райони се очаква спад до 50%. Освен това браншът настоява преходното национално доплащане за тази година да бъде в максимално допустимия размер от 32 млн. евро, определен от Европейската комисия, и тази помощ да се запази и през следващия програмен период.

Съветът по тютюна се очаква да се проведе в периода 29 септември – 3 октомври, но производителите искат още преди това да започнат работни разговори с експертите от ресорното министерство.