Тръмп сравнява снимката си с Путин със снимка от срещата на Никсън и Хрушчов

Тръмп Путин Хрушчов Никсън.jpg

Американският президент Доналд Тръмп публикува колаж от две изображения в профила си в Truth Social. Първата снимка е направена по време на срещата му с руския президент Владимир Путин в Аляска. На снимката американският лидер сочи с пръст към руския си колега. 

На втората снимка от 1959 г. бившият вицепрезидент на САЩ Ричард Никсън прави същия жест към съветския лидер Никита Хрушчов.

Автор на втората снимка е известният американски фотограф Елиът Ъруит.

Уебсайтът Magnum Photos съобщава, че снимката е направена при откриването на Американската национална изложба в парка „Горки“ в Москва на 24 юли 1959 г., по време на посещението на тогавашния вицепрезидент на САЩ Ричард Никсън в руската столица. Снимката е наречена „Кухненският дебат“, защото по това време фотографът е заснел двамата мъже да обсъждат възгледите си за комунизма и капитализма пред макет на типична американска кухня.

За американската публика тя се превръща в символ на конфронтацията между САЩ и СССР,

съобщава Magnum Photos. „Много американци приеха това като сигнал, че Никсън не се страхува да отстоява възгледите си пред чуждестранни сили“, се казва в статията. Изображението е използвано от предизборния екип на Ричард Никсън в президентската му кампания през 1960 година.

Лидерите на Русия и САЩ се срещнаха в Аляска на 15 август. Според Уиткоф руската страна е направила отстъпки сравнително бързо по време на разговорите, което е спомогнало за постигането на напредък. Порталът Axios твърди, че президентът Тръмп първоначално е искал да прекрати срещата заради „максималистичните искания“ на руския президент по териториални въпроси, но президентът Путин е смекчил позицията си. Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на разговори с президента на САЩ на 18 август, че може да обмисли възможността за „пропорционален обмен“ на територии, съобщи The Wall Street Journal.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

