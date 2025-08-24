Гранична полиция предупреждава за опашки на „Капитан Андреево“ и „Калотина“

От „Гранична полиция“ информират за засилен трафик и натрупване на опашки от автомобили на границата с Турция при ГКПП „Капитан Андреево“ и със Сърбия при ГКПП „Калотина“. По-голямата част от колите са на гастарбайтери, които се завръщат към страните в Западна Европа след летните си отпуски.

На границата с Гърция преминаването през Рудозем–Ксанти ще бъде ограничено от 25 август до 13 септември заради строителни дейности, като пътят ще е отворен само нощем и в неделя. Други преходи – Маказа, Златоград и Ивайловград, остават достъпни единствено за леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

На границата с Румъния движението през ферибота Оряхово–Бекет е временно спряно заради ниско ниво на Дунав и силен вятър, а при Дунав мост – Русе продължава ремонт с пропускателен режим в една лента. Трафикът е нормален на останалите пунктове, включително „Станке Лисичково“ със Северна Македония, където движението вече е възстановено.