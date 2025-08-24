Задържаха шофьор на бус с 24 нелегални мигранти след гонка край Лозенец

21-годишен шофьор на бус, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан, беше задържан край КПП-Караагач, след като се опитал да напусне района с такси. Водачът избягал в събота при гонка с полицията, когато превозното средство с русенска регистрация било спряно в Лозенец. Още тогава бил задържан и шофьорът на пилотната кола, като и двамата са грузински граждани.

Очевидци разказаха, че шофьорът е напуснал буса в движение и се е укрил, а при отварянето на багажното отделение мигрантите, били натъпкани вътре, паднали на земята в безсъзнание. Местни жители оказали помощ с вода и храна, докато пристигне спешна помощ.

Един от мигрантите сподели пред медии, че групата е платила по 4000 евро, за да премине границата, и че част от тях пътуват за Италия, а други за Германия.

Директорът на „Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов предупреди, че август и септември са пикови месеци за каналджийството, като маршрутът покрай Южното Черноморие е особено опасен, но гранична полиция засилва патрулите и предприема специални мерки за ограничаване на тези случаи.