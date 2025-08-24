САЩ тайно са ограничили Украйна от удари с ракети ATACMS по Русия

„Уолстрийт джърнъл“ съобщава, че Пентагонът е наложил от няколко месеца ограничения върху използването на американските ракети ATACMS от Украйна за атаки срещу цели в Русия. Решението е взето още в края на пролетта, но не е било публично оповестено. Според изданието поне веднъж Киев е поискал разрешение за удар на руска територия с ATACMS, но му е било отказано.

Ограничението съвпада с усилията на Белия дом да убеди Москва да започне мирни преговори. За целта заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби е създал механизъм, според който всяка украинска заявка за употреба на ракети с голям обсег – както американски, така и предоставени от съюзници (като британските Storm Shadow), се разглежда и одобрява лично от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Новият режим на одобрение на практика отменя решението на бившия президент Джо Байдън, който през последната година от мандата си позволи на Украйна да атакува дълбоко навътре в руска територия. Белият дом потвърди, че президентът Доналд Тръмп държи войната в Украйна да приключи възможно най-скоро.